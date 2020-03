Crianças não vão participar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos

A edição deste ano dos Jogos Olímpicos no Japão não vai contar com crianças na cerimónia de abertura. O surto de coronavírus obrigou a alterações na organização do evento que começa na Grécia com a tradicional passagem da tocha olímpica.

A organização do evento desportivo tinha ainda prevista a participação de 140 crianças japonesas que deveriam viajar para Atenas, mas para evitar risco de contágio já não vão sair do Japão.

Com mais de mil casos confirmados de coronavírus e grande parte das escolas fechadas, o Japão decidiu ainda reduzir a comitiva presente na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em Atenas.

