Videoclipe que ensina a lavar as mãos torna-se viral

Numa altura em que somos aconselhados a lavar sempre as mãos, não tocar com as mãos na boca ou nos olhos, o Ministério da Saúde do Vietname decidiu criar um videoclip onde conta a história do novo coronavírus. O vídeo alerta as pessoas para as precauções que devem ser tomadas de forma a não ficarem doentes.

A música tornou-se conhecida e até já chegou às redes sociais em forma de desafio. O bailarino Quang Dang aproveitou a melodia e criou uma coreografia. O objetivo é o mesmo que o do Ministério da Saúde: alertar a população e ensinar a proteger-se do coronavírus.

