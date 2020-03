Jogo entre Estrasburgo e PSG adiado devido ao Covid-19

O jogo Estrasburgo-Paris Saint-Germain, da 28.ª jornada da Liga francesa de futebol, agendado para sábado, foi adiado devido ao surto de covid-19, anunciou esta sexta-feira a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP).

"Seguindo uma ordem do município de Bas-Rhin [na antiga região da Alsácia] , relativa à disseminação do novo coronavírus, o encontro Estrasburgo-Paris Saint-Germain será adiado para uma data posterior", refere a LFP em nota emitida no site oficial.