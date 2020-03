Estádios cheios de cadeiras vazias: um fim de semana atípico no futebol italiano

Itália é até ao momento o segundo país no mundo com mais casos de doentes infetados pelo novo coronavírus. Foram registadas até ao momento 366 mortes e cerca de 7.800 pessoas infetadas.

Como medidas preventivas, de modo a conter a propagação do vírus, o Governo encerrou várias províncias no norte do país, proibindo a deslocação a 16 milhões de pessoas, e decretou que os eventos desportivos sejam realizados à porta fechada, o que teve repercussões nos jogos de futebol da Seria A, realizados durante o fim de semana.

O cenário foi de bancadas vazias, sem a habitual festa dos adeptos, nos jogos Juventus-Inter de Milão, Udinese-Fiorentina e AC Milan-Génova.

