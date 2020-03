Ronaldo cumprimenta adeptos 'invisíveis' antes do jogo

Itália é neste momento o país europeu mais afetado pela propagação do novo coronavírus, com 7163 pessoas infetadas e 366 mortes, o que levou o Governo a isolar várias províncias do norte país, impossibilitando a deslocação de cerca de 16 milhões de pessoas.

De modo a prevenir o contágio, os eventos desportivos no país são realizados sem público, tal como aconteceu este fim de semana nos encontros da Serie A, o principal escalão de futebol no país, mais precisamente no jogo grande da jornada entre a Juventus e o Inter de Milão.

Como é habitual nos jogos em casa, a equipa da Juventus é recebida pelos adeptos à chegada ao Estádio, no entanto no último encontro ninguém marcou presença para ver os futebolistas, mas Cristiano Ronaldo brincou com a situação e cumprimentou os fãs 'invisíveis'.

A Juventus acabou por vencer o encontro, com uma vitória por 2-0, e assumiu a liderança da Serie A com 63 pontos.

