Eventos que concentrem muitas pessoas cancelados em Lousada e Felgueiras

Depois do encerramento de todas as escolas públicas e privadas de Lousada e Felgueiras, devido à propagação do coronavírus, a Direção Geral de Saúde pediu também a suspensão de todas as atividades de lazer, cultura e utilidade pública nas localidades.

Os presidentes da câmara municipal dos concelhos estiveram reunidos em conferência de imprensa onde apresentaram medidas de prevenção adicionais.

