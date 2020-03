Covid-19: Encerradas todas as escolas de Felgueiras e Lousada

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo o encerramento de todas as escolas e a suspensão de atividades em todos os estabelecimentos de lazer ou culturais dos concelhos de Lousada e Felgueiras, no distrito do Porto.

"Mediante o acumular de casos [de infetados pelo Covid-19] nos concelhos acima referidos [Lousada e Felgueiras], e correspondendo ao consensualizado entre as Autoridades de Saúde do nível nacional, regional e local, proceder-se-á ao encerramento não só dos estabelecimentos escolares (públicos e privados), mas também à suspensão de atividade dos estabelecimentos de lazer/culturais e de utilização pública, designadamente ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas", lê-se no comunicado emitido hoje à noite pela DGS.

"Esta medida é temporária e durará até ser levantado o encerramento por parte das Autoridades de Saúde", acrescenta.

Marcelo em autoisolamento após contacto com turma de escola de Felgueiras

Recorde-se que o Presidente da República anunciou este domingo, através do site oficial da Presidência, que ficará em isolamento em casa nas próximas duas semanas, período durante o qual suspendeu a agenda.

A decisão foi tomada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado na terça-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, com uma turma de uma escola de Felgueiras, que foi encerrada devido ao internamento de um aluno.

O Presidente fará esta segunda-feira o teste ao Covid-19.

