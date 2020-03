Empresas mais afetadas pelo coronavírus podem dispensar trabalhadores temporariamente

De modo a assegurar que as empresas não suspendam as atividades e não dispensem trabalhadores, devido ao impacto que a propagação do coronavírus possa ter na economia do país, o Governo vai alterar o regime de lay-off para que seja possível dispensar temporariamente trabalhadores.

Perante este cenário, ficam a receber dois terços do salário, sendo que 70% desse valor será pago pela Segurança Social.

