Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, esteve no Primeiro Jornal da SIC para falar sobre o surto do coronavírus.

Em Portugal há 61 pessoas infetadas e 3066 em vigilância.

"Não é possível prever cenário semelhante ao que se vive em Itália"

Ricardo Mexia considera que é impossível prever em Portugal um cenário semelhante que ao se vive atualmente em Itália, onde já morreram 631 pessoas e mais de 10 mil estão infetadas.

Deixar as crianças com os avós "não é a melhor solução"

O convidado do Primeiro Jornal diz também que deixar as crianças com os avós não é a melhor solução. Ricardo Mexia considera que devem ter encontradas outras soluções uma vez que os idosos e pessoas com doenças fazem parte dos grandes grupos de risco.

