Azores Rallye adiado

O Azores Rallye, prova pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis (ERC) e Campeonato de Portugal, foi adiado devido à pandemia de Covid-19, não existindo ainda nova data para a realização, anunciaram hoje os organizadores.

O Grupo Desportivo Comercial, responsável pelo rali, informou em comunicado que adiou a prova que iria ocorrer de 26 a 28 de março, devido às "medidas emanadas pela reunião extraordinária do Conselho de Governo dos Açores" e face à "evolução da pandemia do coronavírus".

"A organização do Azores Rallye procura agora, com a FIA (Federação Internacional do Automóvel), o Eurosport Events e a FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) definir nova data para a realização da edição 55 da prova, num anúncio que será efetuado tão breve quanto possível", lê-se no comunicado.

O grupo assinala que irá manter o "contacto permanente" com o Governo dos Açores e o Governo da República e lamentou "o transtorno causado aos concorrentes, jornalistas e entusiastas em geral".

"Grupo Desportivo Comercial lamenta o transtorno causado aos concorrentes, jornalistas e entusiastas em geral, tendo tomado esta decisão unicamente baseada na preservação da qualidade de saúde pública e do bem-estar de todos os envolvidos", destaca.

O Azores Rally, marcado para a ilha de São Miguel, nos Açores, iria ser a prova inaugural do campeonato da Europa de Ralis, sendo também uma prova pontuável para o campeonato de Portugal e o campeonato dos Açores de Rali.

Na quarta-feira, em reunião de Conselho de Governo Extraordinário, para analisar a situação relacionada com o Covid-19, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, anunciou que o executivo iria adiar para data posterior a 31 de março todos os eventos por si promovidos e recomendou que os eventos promovidos por outras entidades públicas ou privadas sejam também adiados para data posterior.

O Governo dos Açores declarou também o estado de alerta no arquipélago até ao dia 31, não excluindo a prorrogação deste prazo ou a passagem às fases seguintes previstas no plano relativo ao surto de Covid-19, nomeadamente o estado de contingência. Nos Açores, não há ainda registo de casos positivos no que refere a esta pandemia.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

