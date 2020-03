Israel é provavelmente o país do mundo que adotou medidas mais drásticas para evitar a propagação do novo coronavirus. Cerca de 100 mil israelitas, que voltaram do estrangeiro, estão em quarentena.

A partir de segunda-feira, todos os cidadãos que voltarem a Israel, vão permanecer em isolamento total, em casa durante 14 dias.

