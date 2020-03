Esta quinta-feira foi o pior dia de sempre para as bolsas europeias, onde as quedas chegaram quase aos 12% e de nada serviram as medidas anunciadas pelo Banco Central Europeu para conter os efeitos do covid-19, na economia.

Na bolsa de Nova Iorque a razia só não foi maior, porque a Reserva Federal decidiu voltar a intervir.

