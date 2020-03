Câmara do Porto aciona medidas mais severas contra Covid-19

Rui Moreira diz que é um desafio sem igual e que obriga a medidas mais severas.

No Porto, a partir deste sábado e até 9 de abril, os parques e jardins municipais, como é o caso do jardim de São lázaro ou do Palácio de Cristal estão fechados.

As feiras e mercados não alimentares estão suspensos e também não é permitido o acesso às praias.

Várias instituições da cidade seguiram o exemplo, a Casa da Música, a torre e igreja dos Clérigos, a Livraria Lello e vários museus decidiram encerrar as portas até dia 3 de abril.

O atendimento nos serviços municipais já era limitado, neste momento a maioria está de portas fechadas, como é o caso do Gabinete do Municípe.

