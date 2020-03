Governo cria linha de crédito de 60 milhões de euros para microempresas de turismo

O Governo vai disponibilizar 2.300 milhões de euros em medidas de apoio à tesouraria das empresas. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Governo que anunciou um pacote de medidas de apoio às empresas afetadas pela Covid-19.

Entre outras coisas, o executivo simplificou o regime de lay-off, que permite dispensar trabalhadores temporariamente, e criou duas linhas de crédito para pequenas e médias empresas com quebras na produção.

Uma delas no valor de 200 milhões de euros, destinada às pequenas e médias empresas com quebras na faturação acima dos 20%.

A outra, no valor de 60 milhões de euros, destina-se a microempresas do setor do turismo.

