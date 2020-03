Funcionários das urgências atendem ao público sem material de proteção

Os funcionários que atendem o público nas urgências dos hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e Amadora-Sintra não estão a receber máscaras e luvas, de acordo com a Associação Sindical de Pessoal Administrativo da Saúde (ASPAS).

"Todos estes profissionais deveriam estar, nesta altura, a trabalhar com máscaras e luvas", disse à agência Lusa o presidente da ASPAS, Luís Grabulho.

A associação enviou um comunicado aos associados a pedir que lhe sejam reportadas todas as situações, por forma a dirigir a informação para o Ministério da Saúde, no âmbito das medidas de prevenção e contenção da pandemia de Covid-19.

Criticou, porém, a falta de reserva de material de proteção nas unidades de saúde.

"Se os hospitais não fizeram 'stock', agora não conseguem comprar máscaras no mercado e têm de decidir quem as utiliza", lamentou."Perante esta situação, que já vem da China desde o mês de dezembro, se nos tivéssemos acautelado não estaríamos com esta situação agora", considerou o presidente da ASPAS.