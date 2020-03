Covid-19: o apelo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo deixou hoje um apelo nas redes sociais. O internacional português mostra-se preocupado com o que está a acontecer no mundo no que diz respeito à pandemia de coronavírus.

O futebolista internacional apela a que as pessoas sigam as instruções da Organização Mundial de Saúde (OMS) e dos Governos. Cristiano Ronaldo diz mesmo que a "proteção da vida humana deve sobrepor-se a todos os outros interesses".

Ronaldo deixou ainda uma palavra de solidariedade para com todas as vítimas da Covid-19 e familiares, bem como ao companheiro de equipa, Daniele Rugani, e mostrou o apoio a todos os profissionais de saúde que ajudam a combater a pandemia.

