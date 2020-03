Decisão do Governo de encerrar todas as escolas é reavaliada a 9 de abril

O Governo decidiu encerrar até dia 12 de abril todas as escolas públicas e privadas do país. A decisão é reavaliada plo executivo no próximo dia 9 de abril.

Em conferencia de impresa, o primeiro-ministro adiantou também que as visitas a lares de idosos vão ser limitadas, bem como o acesso a centros comerciais, restaurantes e serviços públicos.

SIGA AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O SURTO DE COVID-19

