Liga Inglesa interrompida após casos de coronavírus confirmados em vários clubes

A pandemia do novo coronavírus chegou ao futebol inglês.

A Liga Inglesa decidiu esta sexta-feira interromper a competição até dia 4 de abril, depois de terem surgido infeções em vários clubes.

O treinador do Arsenal Mikel Arteta acusou positivo e arrastou para o isolamento todo a equipa onde está Cédric Soares.

A imprensa inglesa avança que Mendy é o jogador do Manchester City sobre o qual há suspeitas de ter contraído o novo coronavírus. O jovem avançado Hudson Hodoi é o caso confirmado de Covid-19 no plantel do Chelsea.

