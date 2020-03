O Governo espanhol decretou quarentena para todo o país no final do Conselho de Ministros extraordinário deste sábado. Nas últimas 24 horas, foram registados mais de 1500 novos casos de Covid-19 e 135 pessoas já morreram. António Costa discute este domingo, por teleconferência, com Pedro Sánchez, assuntos como a gestão da fronteira comum dos dois países.

