O Governo Regional da Madeira reforçou as medidas de controlo para conter o novo coronavírus. A partir da meia noite, todos os passageiros desembarcados na Região Autónoma - provenientes de Portugal e do estrangeiro - ficam obrigados a cumprir quarentena. O anúncio foi feito há instantes por Miguel Albuquerque, Presidente do Executivo madeirense.

