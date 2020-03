Banco Europeu de Investimento considera que União Europeia deve apoiar pequenas e médias empresas

O presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer, considera que a União Europeia deve disponibilizar entre 28 e 40 mil milhões de euros para as pequenas e médias empresas.



Na carta enviada este domingo aos ministros das Finanças da União Europeia, Werner Hoyer explica que o impacto económico do encerramento de grande parte das empresas será imediato e generalizado.

Nessa carta, acrescenta ainda que a Europa precisa de responder em conjunto aos danos económicos e financeiros.

Os ministros das Finanças europeus reuniram esta segunda-feira por videoconferência para acordar com sentido de urgência "sem precedentes", medidas que mitiguem o impacto económico do surto do novo coronavírus, que ameaça mergulhar a economia europeia na recessão.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia já admitiu como "muito provável" que o crescimento da economia da zona euro e do conjunto da União recue para níveis abaixo de zero este ano, face ao "choque" provocado pelo surto de Covid-19.

"Podemos dizer que é muito provável que o crescimento na zona euro e na União Europeia (UE) como um todo caia para baixo de zero este ano, e potencialmente consideravelmente abaixo de zero", assumiu o responsável máximo da Direção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia.

