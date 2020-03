Governo estima impacto de 2 mil M€ por mês com medidas de apoio às famílias

O Governo estima que as medidas de apoio às famílias e às empresas custem mais de dois mil milhões de euros por mês.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, faz ainda um balanço provisório do número de pais que terá de ficar em casa com os filhos durante este período.

