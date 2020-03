Numa decisão sem precedentes, a União Europeia vai fechar as fronteiras a todos os que estão fora do espaço europeu, durante 30 dias.

Esta decisão estende-se para lá do território da União Europeia e abrange os países do espaço Schengen. Cabe agora a cada país implementar as medidas.

Fora deste acordo ficam para já o Reino Unido e a Irlanda.

Veja mais: