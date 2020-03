Bebé de pais infetados com coronavírus vai repetir teste

A primeira bebé portuguesa, filha de uma mulher infetada com o novo coronavírus, nasceu esta madrugada no Hospital de São João, no Porto, e o primeiro teste à doença Covid-19 deu negativo.

O teste vai ser repetido na quinta-feira e só nessa altura se poderá ter a certeza se a bebé está, ou não, infetada.

