Nasceu o primeiro bebé filho de mulher infetada com o novo coronavírus em Portugal

O primeiro bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus nasceu esta noite no Hospital de São João, no Porto.

Mãe e bebé estão bem. A mulher estava internada na unidade hospitalar, onde estão agora a ser realizados testes ao bebé para tentar perceber se houve ou não transmissão da doença durante o nascimento.

Este é o primeiro nascimento em Portugal de um bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus.

As recomendações para grávidas

O Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica apelou esta segunda-feira às grávidas para não se deslocarem aos hospitais, exceto em caso de urgência, e para os médicos da especialidade realizarem teleconsulta em vez de consulta presencial.

Para evitar o risco de infeção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) em grávida, o Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica (NEMO) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) emitiu várias recomendações.

Segundo os especialistas em obstetrícia, as grávidas devem evitar dirigir-se aos centros hospitalares, exceto se estritamente necessário.

Face à pandemia, grávidas devem ficar em casa?

Fernando Cirurgião, diretor de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São Francisco Xavier, esteve em direto na Edição da Noite da SIC Notícias, via Skype, esta segunda-feira, para falar sobre algumas questões relacionadas com a doença Covid-19, principalmente as recomendações para grávidas.

Veja ou reveja abaixo a entrevista na íntegra:

