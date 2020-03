Eurogrupo promete fazer o que for preciso para dar resposta à crise

O Eurogrupo compromete-se a fazer o que for preciso para responder à crise. Os ministros das finanças concordam em utilizar a máxima flexibilidade prevista nas regras.

Mais do que apresentar medidas novas, a reunião por videoconferência desta segunda-feira serviu para alinhar as medidas que estão a ser tomadas por cada um dos países e apoiar as propostas apresentadas pela Comissão Europeia e o Banco Central Europeu.

Veja mais: