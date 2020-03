IKEA fecha todas as lojas em Portugal

A IKEA Portugal decidiu fechar temporariamente, a partir de quarta-feira, todas as lojas e estúdios de planificação no país, "até nova indicação", garantindo a operação 'online', face ao desenvolvimento da pandemia Covid-19, foi esta teraç-feira anunciado.

"A IKEA Portugal decidiu fechar todas as lojas ao público, garantindo a operação 'online'", indicou, em comunicado, o grupo sueco.

Citada no mesmo documento, a 'country manager' da IKEA Portugal, Helen Duphorn, sublinhou que a saúde e bem-estar dos colaboradores, clientes e parceiros é "a principal prioridade" do grupo.

"Desde o início desta crise que temos vindo a seguir todas as recomendações da DGS [Notes:Direção-Geral da Saúde] e do Governo, avaliando cuidadosamente o melhor para as pessoas e para o negócio em cada fase. Depois de o Governo ter transferido a responsabilidade de fechar lojas para os retalhistas, tomámos imediatamente esta decisão", afirmou Duphorn.