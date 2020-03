Quatro casos confirmados de infeção por Covid-19 no grupo de trabalhadores agrícolas nepaleses

Um dia depois de terem sido postos de quarentena 61 trabalhadores agrícolas nepaaleses, em Faro, são já 4 os casos confirmados de infeção por Covid-19. Os números poderão aumentar nas próximas horas, sendo que o resultado de dois testes foi inconclusivo.

O primeiro caso foi identificado no domingo num homem nepalês, e devido ao risco de contagio dos colegas, a autoridade de saúde resolveu colocar em quarentena o grupo de trabalhadores, que terão de ficar no pavilhão de uma escola até ao final do mês.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANEMIA DE COVID-19

Veja também: