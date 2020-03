Apelo aos dadores de sangue para que "continuem a doar e não falhem"

A Federação de Dadores de Sangue apelou hoje aos que habitualmente contribuem para que continuem a doar apesar da pandemia da Covid-19, porque Portugal está no nível amarelo de armazenamento de sangue.

"A Federação Portuguesa dos Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) lança hoje um apelo a todas as pessoas que habitualmente doam sangue para que "não falhem" e continuem a doar sangue durante estes tempos de contenção social que a pandemia do Covid-19 está a impor, porque o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) está a sofrer uma forte redução no número de dadores, devido a este surto, tendo entrado na terça-feira no nível amarelo de alerta", apela aquele organismos, em comunicado.