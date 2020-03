Covid-19: Chelsea disponibiliza hotel em Stamford Brigde

O Chelsea, clube da liga inglesa de futebol, ofereceu esta quarta-feira o hotel no estádio Stamford Bridge ao pessoal médico que trabalha nos hospitais de Londres no combate à pandemia da Covid-19.

No sítio oficial na Internet, o Chelsea explica que a decisão já foi comunicada aos responsáveis do serviço de nacional de saúde britânico e assegura que todos os custos serão suportados pelo proprietário do clube, Roman Abramovich.

"Muitos trabalhadores da área da saúde poderão ser obrigados a fazer turnos longos e não poderão voltar a casa. As nossas instalações serão uma ajuda para manter a saúde e o bem-estar de todo o pessoal, tão crucial neste momento crítico", refere o clube.

De acordo com a informação divulgada, as instalações do hotel Millenium, situadas no centro da cidade de Londres, serão disponibilizadas pelo período de dois meses.

Veja também: