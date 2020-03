Espinho ativa plano de emergência devido ao coronavírus

O presidente da Câmara de Espinho, no distrito de Aveiro, ativou esta terça-feira o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil para o concelho, onde existem cinco casos confirmados de infeção com o novo coronavírus (Covid-19).

No despacho, a que a Lusa teve acesso, Joaquim Pinto Moreira justifica a medida com o "elevado número de casos confirmados com a infeção Covid-19 nos municípios limítrofes de Espinho, nomeadamente em Santa Maria da Feira e Ovar", sendo que este último, que faz fronteira a sul com Espinho, declarou hoje o "estado de calamidade pública".

Ouvida a Comissão Municipal de Proteção Civil, que se pronunciou unanimemente favorável à ativação do plano de emergência, esta apelou ainda para o "reforço da capacidade e meios de resposta ao controlo e proteção da cadeia epidemiológica" e das "medidas de emergência social".

Em declarações à Lusa, Joaquim Pinto Moreira diz tratar-se de um reforço das medidas de contenção já em vigor em Espinho.

Recordando que existem "dinâmicas sociais, territoriais e fluxos consideráveis de pessoas" entre os dois concelhos, o autarca apelou aos munícipes para, nesta fase, evitarem relações de proximidade com os habitantes de Ovar.

O Governo declarou hoje o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar. De acordo com o primeiro-ministro, Ovar foi a primeira situação que teve de passar "a um novo nível", uma vez que foi verificada "uma situação de transmissão comunitária", que obrigou a "escalar as medidas de restrição".

