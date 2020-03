Modelo do estado de emergência de Portugal é idêntico ao de Espanha e França

Em França, por exemplo, é preciso andar com um documento que justifique o motivo pelo qual se está na rua. Em Espanha, depois da situação ter escalado rapidamente, foi também decretada quarentena obrigatória.

As medidas espanholas são mais duras que as francesas. As saídas, tal como em França, só são permitidas para o essencial: compras, medicamentos, ou idas ao hospital em casos extremos. Já as idas ao supermercado estão muito limitadas: só se pode comprar alimentos de primeira necessidade.

Saídas em grupo estão completamente proibidas. E, ao contrário de França, não se pode sair sozinho para corridas ou passeios.

