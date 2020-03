O município de Ovar está a viver, esta quarta-feira, o primeiro dia de isolamento em relação ao resto do país. É um território fechado por suspeita de transmissão comunitária da Covid-19, onde as ruas estão desertas e dos moradores, retidos em casa, chegam relatos de calma e aceitação.

Na vertente social, as instituições adaptam-se. Algumas funcionárias da Misericórdia de Ovar já se voluntariaram para ficar a viver com os idosos do lar durante este tempo de quarentena.

