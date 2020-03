O ministro das Finanças diz que o impacto do novo coronavírus na economia vai ser semelhante ao de uma guerra. Esta quarta-feira de manhã, o Governo apresentou um pacote de linhas de crédito para as empresas no valor de três mil milhões de euros.

