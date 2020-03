Jogador do Real Madrid fura quarentena para ir festejar aniversário da noiva

O jogador do Real Madrid e ex-benfiquista Luka Jovic furou a quarentena do plantel do Real Madrid, em Espanha, imposta devido ao novo coronavírus, para ir celebrar o aniversário da sua noiva em Belgrado, na Sérvia.

A viagem de Madrid para a capital sérvia gerou uma onda de críticas e, de acordo com o jornal desportivo As, as autoridades sérvias estão agora a investigar o comportamento do jogador do Real Madrid.

Os medias sérvios chegam mesmo a criticar o ex-benfiquista de 22 anos, dizendo que "em vez de se isolar, andou a divertir-se pela cidade inteira".

Na passada quinta-feira, o clube de Madrid anunciou a quarentena de todo o plantel, depois de um jogador da equipa de basquete ter testado positivo no teste ao novo coronavírus.

Segundo o jornal espanhol, tanto o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, como o treinador Zidane, permitiram que os jogadores estrangeiros regressassem aos seus países, depois do médico do clube autorizar os atletas a viajar, "num voo privado", para cumprirem a quarentena em casa.

A maioria dos jogadores ficou em Espanha, mas Luka Jovic viajou para a Sérvia, no início da semana. Em declarações aos medias locais, o pai do jogador que passou pelo Benfica disse que o teste ao filho deu negativo.

O regresso à Sérvia não foi o problema, mas sim o facto de ter estado a passear pelas ruas da capital, quando devia estar em isolamento.

A primeira-ministra sérvia criticou o comportamento do jogador ao "ignorar as ordens de isolamento" impostas no país e ir festejar para a rua o aniversário da noiva. Ane Brnabic disse ainda que a situação será averiguada pelas autoridades sérvias.

O Governo sérvio pediu aos cidadãos para se manterem isolados e não saírem de casa.

