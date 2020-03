Covid-19: Apesar das "condições precárias", enfermeiro espanhol infetado quer voltar ao trabalho

O jogador espanhol de râguebi e enfermeiro Adrián Cotanda está confinado em casa após ter sido infetado com a Covid-19, mas apesar das "condições precárias" de trabalho está desejoso por voltar ao serviço no Hospital Clínico de Valencia.

Adrián Cotanda, de 28 anos, jogador do CAU Rugby Valencia, foi infetado "nos primeiros dias da crise", como explicou numa conversa telefónica com a agência EFE a partir de sua casa, na qual garantiu que já superou a pior fase da doença.

"Estou confinado em minha casa, quase sem sintomas e à espera de um segundo teste (que dê negativo), porque o primeiro foi positivo. Eu ainda tive alguns dias de febre", disse Adrián Cotanda, que se encontra recolhido desde a semana passada.

O jogador da equipa da Divisão de Honra B espanhola, que concilia o desporto com o trabalho como enfermeiro no departamento cirúrgico do Hospital Clínico de Valencia e numa outra unidade de saúde, afirmou que se cansa muito a praticar exercício físico, mas conta regressar ao serviço em breve.

Profissionais de saúde trabalham "em condições muito precárias"

O três quartos da equipa valenciana lamentou as condições precárias em que os profissionais de saúde trabalham diariamente e admitiu que, embora esteja emocionalmente bem, os seus colegas de trabalho têm medo de contrair o novo coronavírus (Covid-19).

"Vou para a varanda todos os dias às oito horas e aplaudo-os. Estamos todos com eles porque estamos em condições muito precárias. Estou a aceitar bem, mas alguns colegas têm medo de apanhar o vírus e infetar a família. Li que 12 por cento dos infetados são profissionais de saúde", afirmou.

Além disso, Adrián Cotanda acredita que o tempo de confinamento será maior que o esperado e dá como conselho viver um dia de cada vez e seguir as indicações de quem está por dentro do assunto, ignorando todas as coisas absurdas que se ouvem.

O jogador do CAU Valencia explicou ainda como consegue conciliar dois empregos com a paixão do râguebi.

"No começo pude combinar bem porque estava em período parcial e só trabalhava na segunda e na sexta-feira e jogava no fim de semana, mas agora, a tempo inteiro, o râguebi não pode mais ser minha prioridade e é mais difícil jogar a alto nível", concluiu.

Desde o início da pandemia, a Espanha teve um total de 47.610 casos da covid-19, dos quais 3.434 morreram e 5.367 tiveram alta e são considerados como curados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 33 mortes e 2.362 infeções confirmadas. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.

Veja também: