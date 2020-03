Ovar tem o dobro dos casos anunciados pela DGS, revela autarca

O presidente da Câmara Municipal de Ovar revelou esta terça-feira que o número de pessoas infetadas no concelho é de 101, quase o dobro dos 55 anunciados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A revelação foi feita por Salvador Malheiro numa publicação na rede social Facebook:

"A situação em Ovar continua muito complicada e começam a aparecer doentes infectados em estado grave e muito grave", refere o autarca, que reforça o pedido de ajuda ao Ministério da Saúde.

No Relatório de Situação divulgado ontem pela DGS, que já inclui a distribuição de casos por concelho, Ovar surge no sétimo lugar, com 55 infetados, atrás de Lisboa (175), Porto (126), Maia (104), Vila Nova de Gaia (68), Valongo (65) e Gondomar (56).

A DGS referiu mais tarde que apenas 54% do total de casos notificados são considerados na lista de concelhos.

Veja também: