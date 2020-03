Isaltino admite fechar passeio marítimo se as pessoas não cumprirem regras

O drone que os bombeiros do concelho de Oeiras usam para ajudar no salvamento nas praias está agora ao serviço da prevenção da Covid-19. O apelo é repetido. Há que ficar em casa. Mesmo que este sábado de manhã, com sol, seja o próprio Isaltino Morais a admitir que uma corridinha ou passeio é "uma tentação".

Há muitos residentes em teletrabalho que chegam a este dia depois de uma semana a trabalhar em casa e muitas pessoas que foram ganhando o hábito de prática desportiva regular junto à praia. Oeiras tem cerca de 10 quilómetros de marginal, a maior parte num passeio marítimo que a autarquia decidiu manter aberto, quando a 16 de março fechou jardins e espaços verdes, parques infantis e de manutenção física.

Mas o presidente da Câmara de Oeiras diz que as regras de isolamento e distanciamento social têm que continuar a ser cumpridas e insiste na ação de sensibilização - esta manhã feita pelos bombeiros de Paço de Arcos ao longo de todo o passeio marítimo - e na fiscalização, com 5 brigadas que em permanência estão atentas aos comportamentos dos que passeiam animais de estimação, correm ou andam junto á praia.

Em Santo Amaro de Oeiras, Isaltino Morais diz à SIC que as pessoas têm cumprido "regra geral" e entende até que a restrição com relativa liberdade, com sentido cívico, deve manter-se assim quando, na próxima semana, forem reavaliadas as medidas do estado de emergência em Portugal. Mas caso veja algum tipo de concentração de pessoas, garante que não vai esperar e fechará o passeio marítimo. Isaltino não quer ver deslocações de outros concelhos para passear na marginal nesta altura.

O concelho, entre Lisboa e Cascais, tem 174 mil habitantes, uma boa parte da população envelhecida.

