Utentes e funcionários de lar de Vila Real estão estáveis

Em Vila Real, a transferência dos idosos do Lar Nossa Senhora das Dores já foi realizada. Os 53 utentes infetados com Covid-19 que ainda se mantinham isolados na instituição foram transportados durante a noite de ontem para o hospital privado do Grupo Trofa, em Vila Real.

Uma operação que se prolongou madrugada fora e só terminou quando já passavam das 05:00 da manhã.

De acordo com o presidente da autarquia, quer utentes quer funcionários que testaram positivo para a Covid-19, encontram-se estáveis.

