Operação de evacuação do lar de Vila Real terminou às 05:00

A operação de transferência de 53 idosos com a Covid-19 do lar de Vila Real para um hospital privado terminou pelas 05:00 de hoje, informou fonte da câmara municipal.

Aquela que foi classificada pelo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, como "a maior operação sanitária de sempre" realizada no concelho, começou na sexta-feira às 20:25 e mobilizou cerca de 50 operacionais e 25 viaturas.

Os 53 utentes foram transferidos para o Trofa Saúde Hospital, localizado em Vila Real, tratando-se de pessoas infetadas mas assintomáticas. Nesta instituição foram confirmadas 88 pessoas, entre residentes e colaboradores, com a Covid-19.

As duas primeiras ambulâncias que transportavam os idosos saíram do lar pelas 21:15, escoltadas por motos da polícia. A operação foi dada como concluída às 05:00.

Segundo a autarquia, a morosidade deste transporte deveu-se "essencialmente à necessidade de assegurar todas as condições de higiene e segurança, quer para os bombeiros que fizeram o transporte, quer para os idosos transportados", já que os 53 utentes transferidos testaram positivamente para a Covid-19.

No total, de acordo com a fonte, foram mobilizados 50 operacionais e 25 viaturas, entre bombeiros, PSP, Cruz Vermelha Portuguesa, Exército e Proteção Civil.

Só dos bombeiros foram acionados 21 homens, 11 viaturas e dois carros de comando das duas corporações do concelho de Vila Real: Cruz Banca e Cruz Verde.

No domingo, foi detetado o primeiro utente com o novo coronavírus no Lar de Nossa Senhora das Dores, localizado no centro da cidade de Vila Real.

Na terça-feira conheceram-se mais 20 casos positivos e na, sexta-feira, foi divulgado que o número de infetados ascendeu aos 88 positivos, entre funcionários e utentes.

Depois de dias de impasse, concretizou-se na sexta-feira à noite a evacuação da instituição particular de solidariedade social.

"Este foi um processo complexo e inédito, que obrigou a algumas alterações de estratégia e adaptação ao longo de quatro dias. Ainda assim, a solução encontrada em articulação entre a autarquia, a Saúde e a Segurança Social, parece ser a mais acertada", referiu a câmara.

O Trofa Saúde, em Vila Real, disse estar a "mobilizar todos os recursos técnicos e humanos, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), para se constituir como o primeiro hospital privado da região a receber doentes com Covid-19".

Os utentes terão um acompanhamento clínico por parte das equipas do Trofa Saúde, que serão apoiados por profissionais do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

No final da operação, o município agradeceu "a todos os que contribuíram para o desfecho desta situação", nomeadamente bombeiros, Exército, Proteção Civil, Cruz Vermelha, PSP, enfermeiras voluntárias e trabalhadores da autarquia.

Dirigiu ainda uma palavra para as trabalhadoras do lar, a quem foi proposto na quinta-feira que regressassem às suas casas, mas optaram voluntariamente por permanecer até ao fim da operação.

Estas nove funcionárias vão, agora, para casa cumprir o isolamento profilático decretado pela delegada de saúde. Depois da evacuação, o Exército vai proceder hoje à limpeza e desinfeção do lar, preparando-o para voltar a receber os residentes.

Devido à cadeia de contacto identificada no Lar de Nossa Senhora das Dores, a câmara acionou na terça-feira o plano de emergência municipal.

Portugal registou na sexta-feira 76 mortes associadas à Covid-19, mais 16 do que na quinta-feira, e o número de infetados subiu para 4.268, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Veja também: