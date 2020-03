Covid-19: Idoso transmitiu o vírus no lar depois de regressar de consulta hospitalar

O lar dos Inválidos do Comércio, em Lisboa, anunciou a morte de um idoso e de onze infetados pelo novo coronavírus. Há ainda doze utentes com sintomas que se encontram em quartos de isolamento. Para já, a instituição não será evacuada. Terá sido um idoso a transmitir o vírus no lar, depois de ter regressado de uma consulta hospitalar.

