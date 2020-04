Estado de emergência deverá ser prolongado até 17 de abril

Marcelo Rebelo de Sousa já anunciou que as medidas de segurança estão a dar resultado e são para manter. É previsível que o Presidente da República vá renovar o estado de emergência até 17 de abril, depois de falar com o primeiro-ministro, ainda hoje. Antes, quis fundamentar a decisão e ouviu especialistas na evolução da doença

A reunião do Conselho de Ministros realiza-se esta tarde, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, e o chefe de Estado espera enviar o projeto de decreto com os termos da renovação do estado de emergência para o Parlamento "ao fim da tarde" de hoje.

O projeto de decreto seguirá então para discussão na Assembleia da República, onde será analisado e votado na quinta-feira de manhã. Só ao final do dia de quinta-feira é que Marcelo Rebelo de Sousa fará o anúncio ao país.