As celebrações deste ano em Fátima vão decorrer sem peregrinos e já foi cancelada a peregrinação do dia 13 de Maio. A informação foi avançada em vídeo, no site do santuário, pelo Cardeal António Marto.

Entretanto hotéis, restaurantes e lojas daquela região já sentem o impacto dos espaços vazios, devido à covid-19, e pedem apoio ao Estado.

SIGA AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19