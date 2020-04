Catarina Martins desconhece que o Governo esteja a planear abrir as escolas em maio.

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz ainda que o ensino à distância é uma boa maneira de dar continuidade ao ano escolar durante a crise do coronavírus e alerta que é preciso ter especial atenção aos alunos com necessidades educativas especiais.

