Os alunos que não tenham exames nacionais de 11º e 12º anos já não regressam à escola, este ano letivo.

O governo não descarta as aulas presenciais, mas apenas para as disciplinas com exames de acesso ao ensino superior e se a evolução da pandemia o permitir.

Caso isso aconteça, os alunos e professores terão de usar máscaras de proteção nas escolas.

