Espanha mantém a tendência de queda no número de casos e voltou a registar esta segunda-feira uma diminuição do número de mortos. Nas últimas 24 horas, morreram cerca de 500 pessoas - menos 100 do que ontem.

O Governo espanhol começou a aliviar as apertadas medidas de confinamento e autorizou o regresso de alguns serviços não essenciais.