Empresas que recorreram ao lay-off têm cerca de um milhão de trabalhadores

O primeiro ministro esclareceu que as empresas que aderiram ao regime do lay off simplificado têm nos quadros cerca de 1 milhão de trabalhadores, o que não significa que todos estejam nesta situação.

"De acordo com os números de quarta-feira, o conjunto de empresas que requereram o regime de lay-off têm nos seus quadros de cerca de um milhão de pessoas. Mas isso não quer dizer que a totalidade dessas pessoas seja abrangida pelo regime de lay-off", declarou António Costa aos jornalistas no final da reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa.