Os números de quem pede ajuda ao Estado por causa da pandemia do coronavírus continuam a crescer.

Há uma semana havia 642 mil trabalhadores em lay-off. Agora, o número subiu para mais de 900 mil. Nas primeiras duas semanas de abril, há mais 34 mil desempregados do que havia em março.

A ministra do Trabalho sublinha que os números do desemprego seriam ainda piores, se não fosse o regime que permite enviar funcionários para casa com parte do salário pago pelo Estado.