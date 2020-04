Covid-19: Autoridades espanholas apostam no alívio de medidas

Em Espanha, o número de mortes voltou a subir, depois de três dias em queda. Nas últimas 24 horas, morreram 430 pessoas.

No segundo país do mundo mais atingido pelo coronavírus, foram esta terça-feira anunciadas algumas medidas que suavizam o confinamento e possibilitam, por exemplo, a saída de casa de crianças com menos de 14 anos.

