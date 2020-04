DGS vai analisar com a Liga “nos próximos tempos” o regresso do futebol

A Direção-geral da Saúde vai analisar “nos próximos tempos” com a Liga de clubes o reatamento das competições de futebol, advertindo para a necessidade de serem observadas as regras contra o contágio por covid-19 instituídas para toda a população.

“Este assunto vai ter que ser analisado nos próximos tempos, com a própria Liga”, referiu a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia.

Questionada sobre o eventual regresso do futebol profissional em junho, com jogos à porta fechada e testes regulares a todos os jogadores, Graça Freitas afirmou que cada uma dessas pretensões “encerra uma questão muito complexa”.

“Nós temos regras e normas que a Direção-geral [da Saúde] instituiu para a população em geral e depois temos que ver como é que se aplicam na prática para evitar sempre que exista um aumento do risco de propagação e contágio da doença”, advertiu.

As competições profissionais em Portugal - I Liga e II Liga - continuam suspensas, após a realização de 24 das 34 jornadas previstas, bem como a Taça de Portugal, que tem Benfica e FC Porto como finalistas.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 762 mortes e 21.379 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 735 para 762, mais 27, - uma subida de 3,6% - enquanto o número de infetados aumentou de 20.863 para 21.379, mais 516, o que representa um aumento de 2,5%.

O número de casos recuperados subiu de 610 para 917.

A pandemia de Covid-19 já matou mais de 170.000 pessoas e há quase 2,5 milhões de infetados em todo o mundo, desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registadas 170.368 mortos e mais de 2.483.840 infetados em 193 países. Pelo menos 558.400 foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 42.364 mortos para 787.901 casos. Pelo menos 72.858 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 24.114 mortes em 181.228 casos, Espanha com 21.282 óbitos (204.178 casos), França com 20.265 mortes (155.383 casos) e Reino Unido com 16.509 mortos (124.743 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.758 casos (11 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.632 mortos (nenhuma nova) e 77.123 curados

Até às 11:00 de hoje, a Europa registou 106.837 mortos para 1.216.075 casos de infetados, Estados Unidos e Canadá 44.073 mortos (824.571 casos), Ásia 7.169 mortos (172.863 casos) e Médio Oriente 5.683 mortos (129.497 casos), América Latina e Caraíbas 5.354 óbitos (109.662 casos), África 1.161 óbitos (23.251 casos) e Oceânia 91 óbitos (7.927 casos).